Marie DAGNIAU

Après un D.U.T Génie Electrique et Informatique Industrielle, j’ai intégré l’ESIEA en alternance. Je l’ai effectué au sein de l’entreprise Vision IT Group/One Point dans laquelle j’ai participé à de nombreux projets notamment en Java, JEE et Angular.js.



Après plusieurs expériences en sociétés de services et dans des petites structures, j'ai décidé de me lancer en freelance sur la région d'Eguzon-Chantôme. Je souhaite principalement aider les entreprises locales à développer leur communication web et les aider à conquérir le marché d'internet.



En parallèle, je suis formatrice pour la Chambre des Commerces et de l'Industrie de l'Indre. J'aide des adultes à se reconvertir en développeur web en leur enseignant le langage Javascript notamment.



Mes compétences :

Java

Java Enterprise Edition

Android

JDK

Apache Maven

Shell

Python Programming

PostgreSQL

Personal Home Page

MySQL

JavaScript

Hibernate

HTML

ECLiPSe

Cascading Style Sheets

jQuery

UNIX

Spring Framework

SQL

Restlet

Microsoft Windows

Material Design

Mantis

Jboss

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

JUnit

Bower

Apache Subversion