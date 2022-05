Titulaire d'un Master d'histoire de l'art à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, je cherche des piges voir un poste permanent au sein d'une rédaction locale sur Tarbes. Travailleuse et déterminé, je suis une passionnée de culture (art contemporain, cinéma, théâtre, danse). J'ai un bon contact avec les gens et déjà quelques contacts sur la région Hautes-Pyrénées.



Mes compétences :

Rédaction

Orthographe

Recherche documentaire

Synthèse rédactionnelle