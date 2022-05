Marie DAMIRON

Coloriste chez OI Innoval pendant 17 ans, j'ai choisi de me réorienter vers le métier d'infirmière. J'ai donc suivi la formation à l'IFSI du CHU Bellevue de Saint-Etienne (42) et serai diplômée en Décembre 2016.



Lors de ma dernière année de formation, j’ai pu réaliser deux stages en service d’urgence pendant lesquels j’ai pu développer ma dextérité et mon organisation dans des situations délicates. Ces stages m’ont aidé à approfondir mes connaissances afin de poser le diagnostic infirmier le plus juste possible et alerter le médecin selon l’état du patient. J’ai apprécié travailler en collaboration et en coordination avec les médecins urgentistes et échanger avec eux afin d’élargir mes connaissances, devoir agir rapidement et précisément.

Travailler dans un service d’urgence serait pour moi stimulant par la diversité des pathologies rencontrées car elles demandent des connaissances dans tous les domaines. Enfin, débutant dans le métier, je trouve le cadre rassurant du fait de la présence permanente d’un médecin.