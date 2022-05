Marie DAMPA

Actuellement en deuxième année de BTS CGO en alternance, j’envisage de préparer une licence professionnelle « métiers de la gestion et de la comptabilité » en alternance.

Au cours de mes études, j’ai acquis de bonnes connaissances en comptabilité et gestion ainsi qu’une maîtrise de l’outil informatique.

Par ailleurs, j’ai pu me familiariser avec un environnement professionnel et la rigueur que celui-ci nécessite en effectuant mes deux années précédents en alternance ce qui m’a permit de gagner de l’assurance et de développer mon sens des responsabilités ainsi que mes qualités relationnelles.



Sérieuse et motivée, je cherche une entreprise me donnant la possibilité d’effectuer cette formation dans le cadre d’un contrat par alternance. Cela me permettrait d’acquérir d’avantage d’expérience professionnelle et de mener à bien mes études.







Mes compétences :

Ciel

Microsoft Excel

Microsoft Access