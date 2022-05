Marie DANRÉ

Bonjour à toutes et à tous,



Assistante commerciale depuis quasiment 8 ans chez un fabricant de drapeaux



Précédemment j'étais secrétaire juridique dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les litiges entre entreprises et salariés. Très exactement nous nous occupions surtout des entreprises pour certaines assez importantes et connues.



Auparavant j'étais secrétaire médicale dans un laboratoire d'anatomo-pathologie, à Paris. j'aimais beaucoup ce que je faisais là-bas puisque c'était assez varié (analyse de "grains de beauté", de seins, de doigts ou tout autre partie du corps qui aurait eu besoin d'un examen approfondi). Néanmoins j'ai fais le choix de quitter mon boulot et de tout abandonner pour rentrer dans ma belle ville de Bordeaux.







Mes compétences :

Droit

Droit médical

Médical

Méticuleuse

Organisée

Rigoureuse

Vente

Secrétariat

Assistanat commercial

Rigueur

Gestion de la relation client