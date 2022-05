Marie DARTEVELLE

J'ai eu l'occasion de travailler dans le domaine du management et du réglementaire pour l’environnement et la sécurité. Actuellement, je suis responsable du pilier environnement pour le World Class Manufacturing (excellence industrielle). Dans ce contexte, je m’occupe, entre autre, de l’analyse des risques environnementaux, du risque chimique et de la formation des employés. Je participe également au management intégré ISO 14001, ISO 5001 et OHSAS 18001de l’entreprise. Pour ce faire, j’ai été formée comme auditrice interne sur ces trois certifications. Je participe également à différents projets industriels où les aspects environnement et sécurité sont à prendre en compte. Je suis donc consciente que, pour une entreprise, l'aspect environnement et sécurité est essentiel.

Je suis également préoccupée par les problématiques environnementales et le développement durable au sein des entreprises. Je suis motivée par l'amélioration de l'impact que nous avons sur notre environnement et par le développement des relations entreprises/biodiversité.

De plus, par le biais de mon activité extra-professionnelle de pompier volontaire, je me soucie de la sécurité et des risques professionnels.



Déterminée et curieuse, je suis à l’écoute de nouvelles opportunités professionnelles pour évoluer dans le domaine HSEe ou le domaine du développement durable et de la préservation de la biodiversité.

Je suis également très intéressée par l'animation, la sensibilisation et la formation sur les thématiques de HSEe.



Mes compétences :

Management environnement

Management énergie

Veille réglementaire

Wcm (excellence industriel)

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Norme ISO 50001

OHSAS 18001

Norme ISO 14001

Audit interne

ISO 14001 Standard

GIMP