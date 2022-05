Bonjour.



Je me nomme Marie dasnoy et j'ai eu fini mes études en criminologie à l'université de Liège en juin 2007.

Depuis lors, mis a part un travail d'indépendant de quelques mois en tant qu'intermédiaire en assurances, je cherche du travail.

J'ai débuté mon cursus universitaire par deux années de droit avant d'entamer mes licences en ciminologie.

Ces études de droit m'ont permis d'acquérir de la rigueur et un esprit synthétique.

Mes licences en criminologie m'ont, quant à elles, donnné l'occassion de développer mon esprit critique, mes connaissances dans des domaines aussi variés que les sciences sociales, la psychologie ou encore les sciences juridiques.

Ma fonction d'intermédiaire en assurances m'ont permis d'affirmer mon sens de l'écoute, de la communication et de l'organisation.

Je suis travailleuse, méticuleuse et je m'intègre facilement au sein d'une équipe.

Tout travail sera le bienvenu car je suis quelqu'un de très actif et de vraiment motivé à trouver un emploi.

Je me tiens, bien évidement, à la disposition des éventuels employeurs désirant de plus amples informations à mon sujet au cours d'un premier entretien.



Bien à vous.



Marie Dasnoy