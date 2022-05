Marie DATHANAT

Expertise en Achat d’Art, Production d’images et de Contenu Digital, dans le monde du Luxe et de la Publicité.



- - -



TÂCHES / MISSIONS



> Recommandation d’une écriture visuelle, Conseil en image



> Sourcing de talents en fonction d’un brief créatif



> Recherche iconographique



> Mise en place et coordination d’une équipe adéquate de prestataires artistiques et techniques :

photographes, illustrateurs, maisons de production, post production, casting, glamteam, styliste, location matériel etc.



> Management opérationnel du projet dans sa globalité

• Gérer et piloter les équipes d’intervenants

• Négocier chaque poste du devis

• Respecter le budget et les délais

• Suivi de la production jusqu’au rendu final



> Administratif : devis, facturation, bons de commande, négociation des contrats et droits à l’image



> Veille artistique : Instagram, blogs, vernissages, presse, événements et foires (Unseen Amsterdam, Rencontres de la Photo à Arles, Paris Internationale, Paris photo…)



- - -



APTITIDES :



> Forte capacité d’adaptation et sens de l’écoute

> Fédératrice et curieuse, aime développer des réseaux et créer des connexions

> Habituée à la gestion des priorités et de l’urgence

> Force de propositions et de solutions de production

> Une grande sensibilité artistique et culturelle



> Anglais Professionnel

> Maitrise des réseaux sociaux et plateformes numériques

> Maitrise des Logiciels bureautiques et Indesign



Mes compétences :

Achat d'Art

Art

Communication

Édition

Photographie

Presse magazine

Production

Publicité

Réseaux sociaux

Luxe

Communication online

Gestion de la production

Production audiovisuelle