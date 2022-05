Marie DAUGUIN

J'ai des propositions de postes dans tous les domaines d'activité y compris dans des domaines très spécialisés que sont le bâtiment et les TP. Je recherche en permanence les candidat(e)s les mieux adapté(e)s aux recrutements qui me sont confiés. Je suis missionnée parfois sur des profils rares ou très ciblés. Je mets en relation depuis plus de 20 ans des entreprises qui recrutent et des personnes à l'écoute d'opportunités en France et à l'International.