Marie DAUVERCHAIN - DUQUENNE

Agée de plus de 60 ans je suis toujours en activité. J'adore l'humain je m'épanouie dans ce travail.

Toujours à l'affût d'apprendre pour être au plus près de la solution pour mes Accompagnants

Je suis à l'écoute des personnes, depuis plus de 35 ans ayant besoin d'un accompagnement psychologique.

Je pratique dans les écoles pour la protection du corps de l'enfant, j'interviens dans la classe de CP

Je pratique la thérapie Rogérienne

Je pratique des séances de relaxation

Je pratique en Cabinet individuel et effectue des domiciles dans un rayon de 60 kms

J'ai fais une formation d'hypnose, je suis praticien et j'ai passé le master il y a 3 ans.

Je reçois Couples, Adultes, Adolescents, Enfants, Chef d'entreprise

Formé aux traumatistes, viol, inceste

Stages en cancérologie, médecine, maternité, chirurgie.

Mon premier métier était "instrumentiste en bloc opératoire"



Mes compétences :

Adaptation facile

bienveillante