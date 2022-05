Après 10 ans dans l'enseignement supérieur pour accompagner l'intégration des TICE

- formation enseignants

- gestion de projets TIC/TICE

- coordination fonctionnelle et technique des services TICE

- animation et valorisation des services et usages



Je démarre une nouvelle expérience dans l'équipe du pôle de compétences FOAD du Ministère de l'éducation nationale.



Mes compétences :

Conseil

Communication

Sphinx

Pédagogie

Moodle

Enseignement

Tice

Gestion de projet

E-learning

Management

NTIC

Formation