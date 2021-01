Marie DE BELENET

Ma capacité très développée de compréhension systémique des problématiques me permet de rentrer très rapidement dans les sujets, en ayant une vision d'ensemble des processus et des acteurs.

Mon organisation et ma rigueur assurent des livrables de qualité (excellentes qualités rédactionnelles et de synthèse) dans les délais impartis.

J’ai l’habitude de travailler en équipe dans une ambiance détendue mais studieuse et mon sens du service est très largement apprécié de mes clients et équipes. Ma capacité d’écoute est également reconnue, que ce soit par mes équipes ou par mes clients, et m’assure un leadership très axé sur le relationnel.

J’apprécie particulièrement le contact avec les acteurs terrain, que j’ai eu l’occasion de côtoyer dans la majorité de mes missions, contact que j’estime indispensable pour garantir la production de solutions conformes aux besoins des métiers.

Enfin, j'aime pouvoir compter sur un management :

- présent et impliqué, garant selon moi du succès des projets et des équipes qui y ont contribué,

- capable de développer ses équipes et donner la reconnaissance nécessaire au fonctionnement du moteur de la motivation.



Expertise - Compétences :

o Performance des processus Achats, Logistique, Gestion des stocks, de la Production et de la Maintenance, Gestion de référentiel produits / articles

o Gestion de projet (méthodologie Accenture) dans le cadre de projets de transformation métiers transverses

o Conduite de projets d’intégration de systèmes d’informations en relation avec les maîtrises d’ouvrage (stratégie d’intégration, conception générale, intégration SI, conduite du changement) : SAP modules MM / PM / WM (connaissance FI-CO-SD), très bonne connaissance du progiciel Ventyx Asset Suite, web apps, GMAO AQ Manager, Augure

o Domaine de l’Energie et des Utilities, du Luxe (Fashion et Maroquinerie), Agroalimentaire et Agronomie

o Management : Responsable d’équipes de 3 à 5 personnes de profils divers (consultants fonctionnels et organisationnels, techniciens)



Mes compétences :

gestion de projet

logistique

ERP

SAP MM

manufacturing

nucléaire

système d'information

GMAO

maintenance

luxe

Product Information Management

Supply Chain

MDM

Web application

Gestion de référentiel

Conseil

Industriel

SAP