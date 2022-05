Décoratrice depuis 1995 , atelier Porte de St Cloud .

Activités :tous évènements , privés et professionnels

envois de bouquets cadeaux personnalisés et créatifs

cours publics et particuliers à l atelier et à l'extérieur, ( tarifs pour groupes ),

démonstrations à l'extérieur

abonnements ,vente d'orchidées