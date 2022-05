Marie DE GAIL

J'ai un diplôme de Directrice Artistique en communication visuelle et art graphique et une premiere expérience dans une agence de design packaging.

Je suis curieuse et cherche à apprendre toujours davantage.

Enthousiaste et créative, j'aime m'investir dans de nombreux projets en équipe.

Je me passionne pour le packaging tant au niveau du design qu'au niveau du graphisme de celui-ci.



Spécialité : Design graphique - packaging



Mes compétences :

Photoshop

After effects

Flash

Illustrator

Dreamweaver

Indesign

Final cut pro

Design

HTML 5

CSS 3

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint