Marie DE LA BOUVRIE

Mon expérience en tant que chargée de projet m'a permis de mettre au service de mes clients et de mon entreprise ma rigueur, mon sens de l'organisation et du relationnel.

Si vous souhaitez augmenter la rentabilité de votre entreprise en optimisant les processus de production, améliorer votre organisation pour gagner en efficacité et réactivité et développer les relations avec les partenaires, je mets à disposition mes compétences pour répondre à vos besoins.



Mes compétences :

Communication interne

Coordination de projets

Suivi des fournisseurs

Suivi commercial et administratif

Relations Presse

Relation fournisseurs

Organisation d'évènements

Publicité

Gestion de la relation client