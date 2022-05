Marie DE LA RIVIÈRE

Je recherche activement un emploi dans le domaine de la mode (vente en magasin)

En effet, depuis quelques mois j'ai eu la chance de créer ma marque dans le domaine de la couture (décorations et accessoires pour enfants). Cela m'a donné l'envie de rester dans le domaine du textile/lingerie. Pour ce faire, je souhaite emménager dans la région Parisienne. J'ai déjà eu l'occasion de travailler dans la vente et cet expérience m'a énormément enrichi. Merci de me contacter pour tout poste disponible.

Je suis motivé et impliqué.

Disponible immédiatement



Mes compétences :

Conseil

vendeuse