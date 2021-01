Marie DE LUCA

Formation :



2019 - 2020

Diplomée Bachelor Design Graphique

2018 - 2019

Bachelor Design Graphique en deuxième année

2017 2018

MANAA (Mise niveau en arts appliqués) Ecole Univeria, Grenoble.

2016 - 2017

Baccalauréat littéraire option Arts Plastiques.

2015 - 2016

Première Littéraire option Arts Plastiques et option Mathématiques Lycée Pierre Beghin, Moirans

2014 - 2015

Seconde Générale option Arts Plastiques

et option SES.



Expérience professionnelle :



2019 - 2020

Société Abysse Corp, fabrique et distribue ses propres produits dérivés sous licences officielles !



Mes missions :



Réalisation de mailings en anglais et français.

Proposition de créations de design pour des nouveaux produits (Cahiers, pins, tapis de souris, mugs, etc...) à partir dun brief.

Détourages, retouche photo et mise en ambiance pour la présentation des nouveaux produits.

Adapter les visuels sous différents formats.

Création de signature de mail.



2019

Société Abysse Corp

Stage de trois mois en secteur Design Graphique avec gestion dun stand à la Japan Expo et Paris Games Week.

2018

Entreprise AAIS

Stage dans une imprimerie à Sassenage.

Animatrice : Centre de Loisir ASEL

Encadrement dun camp de jeunes de 7 à 13 ans au travers dactivités sportives et ludiques.

2014

École Saint Exupéry - Saint Pierre

Stage découverte à lécole de Moirans. Classe de petite section et grande section.