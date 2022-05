Marie DE PESSEMIER

Je suis actuellement à la recherche d’un emploi pouvant s’inscrire dans la continuité de mes études. Le point positif de mon enseignement est qu’il me permet d’avoir une vision globale des métiers tournés autour de la communication. J’ai des connaissances dans le milieu du marketing, en tant que chargé de projet mais également des notions en ce qui concerne les relations presses. Je possède donc un panel de techniques qui peuvent être exploitées au sein d'un service de communication.



Forte de mon expérience américaine, je suis, aujourd’hui, à même d’apporter un regard critique et différenciant sur les projets sur lesquels je serais amenée à travailler.



De nature autonome, rigoureuse et organisée je me sens capable d’assumer un poste nécessitant des responsabilités. De plus je suis également très favorable au travail de groupe car je suis persuadée que l’approche collective est la plus efficace. Souvent « leader » de part mon caractère, je sais néanmoins écouter et considérer les différentes idées et positions de mes équipiers.





Mes compétences :

IMovie

SUITE ADOBE CS 4- CC

Microsoft Office