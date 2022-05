Marie DE PETIVILLE (DE CALONNE)

Afin de partager ses ambitions et conduire de nouveaux projets,votre entreprise a probablement besoin de nouveaux collaborateurs, productifs et motivés. A lissu de mes études à lEcole de Commerce de Clermont Ferrand, spécialité marketing, je suis à la recherche dun CDI.



Mes résultats ont toujours été probants, mon engagement envers l'entreprise qui memplois et mon autonomie souvent soulignés par mes employeurs. Entreprenante et rigoureuse, je développe le maximum de mon énergie à la réalisation des objectifs fixés et à la finalisation de projets. Ma motivation ainsi que mon ambition se voit accrue lorsque ceux-ci sont atteints.



Mes compétences :

Evènements internationnaux

Pack office

Marketing

Merchandising

Esprit d'équipe

Gestion du stress

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Management opérationnel

Packaging