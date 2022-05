Marie DE PLUVIÉ

En charge de dossiers de communication interne (réunion du personnel, accompagnement du déménagement, journée d'intégration) et externe (Road-Shows Européens de gestion, Evènements clients, Voiles de Saint Tropez, Salons Européens, Stocks des objets publicitaires).

Interface entre les commerciaux (Corporate, Institutionnels, et Distribution) et les Directions (DG, Marketing, RH, Gestions) de SG AM et nos fournisseurs Objets Pub, les organisateurs de conférence et salons, les agences de communication et d'évènementiel, ...



Mes compétences :

Asset management

Communication

Management

Marketing