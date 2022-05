Marie DE PRADIER

Obtention du CSCT en 2002

Recu au concours de l'internat en 2002

Début de l'internat de psychiatrie à Paris en novembre 2002

- stage chez le pr Ferrerri à St Antoine

- stage chez le pr Ades à Louis Mourier

- stage chez le pr Olie à Ste Anne

- stage chez le dr Rechtman à La Verrière



DEA DE NEUROSCIENCES, recherche en génétique : interaction gène environnement expliquant la survenue de symptômes psychotiques chez les patients bipolaires.



Puis reprise de l'internat et stage chez le dr Beaufils à Corentin Celton, puis chez le Pr guedeney et au groupe ERIC.



Thèse et mémoire de DES en novembre 2010.



Chef de clinique-assistant à l'hôpital Louis Mourier pendant 3 ans de novembre 2007 à novembre 2010.



Depuis Novembre 2010 Praticien Hospitalier à l'hôpital Louis Mourier responsable de la liaison en maternité et néonatalogie et responsable des centres experts schizophrénie.







Mes compétences :

Génétique

médecin

Psychiatrie

Recherche