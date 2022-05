Marie DEBAECKER

TwoTwenty est une société spécialisée dans la production événementielle dans les domaines de la mode et du luxe : Défilé, lancement de parfums / cosmétiques / joaillerie, soirée, inauguration de boutique, fêtes, dîners, expositions…



Conçue pour intervenir à tous niveaux de la réalisation d’un projet en France et à l’étranger, de la conception, recherche de lieux, constitution de l’équipe, mise en œuvre technique, exploitation, et post-production…



TwoTwenty is an event management and production company specialized in the luxury and design industry :Fashion shows, fragrance launches / cosmetics / Jewellery, parties, openings, exhibitions, cultural events that combine every field of art from fashion, music and dance to photography and video



Created to develop and sustain a project in all phases in France or abroad from conception, site scouting, team coordination, technical support, realization and post-production…



www.twotwenty.fr