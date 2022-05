Marie DELALANDRE

Actuellement assistante sociale à la CAF du Rhône, j'aime mon métier et je mène, en équipe - ou en binôme, plusieurs projets actuellement: diagnostic territorial, développement du travail en réseau et création de nouveaux partenariats, création d'un argumentaire sur l'implication des travailleurs sociaux au sein des LAEP, etc.

Après 8 ans passés sur Lyon, mon souhait est de me rapprocher de ma famille vivant en Bretagne.

Ainsi, j'espère avoir l'opportunité de trouver un poste vers Rennes/St Brieuc ou Nantes.

Étant jeune professionnelle, travailler dans une autre institution auprès de publics différents de celui que je connais ne me fait pas peur. Au contraire, j'aime mettre à l'épreuve mes capacités d'adaptation!



Mes compétences :

Adaptation

Capcitié d'analyse

Dynamisme

Ecoute

Autonomie

Travail en équipe

Travail en réseau