Marie DELCROIX

J'ai tout d'abord commencé par obtenir mon CESS dans l'option "Technicien de bureau" (secrétariat).

Ayant soif de connaissances, j'ai choisi de me diriger vers un secteur d'avenir: l'E-Business.

Durant mes études, je me suis orientée plus spécifiquement vers les domaines de la stratégie Web et du Community management.

Je suis une personne rigoureuse, persévérante et motivée.

J'ai obtenu mon diplôme de bachelier en E-Business à la Haute Ecole Condorcet.



J'ai ensuite découvert l'univers des chemins de fer et, après 8 mois de formation, je suis devenue Sous-chef de gare au block 37 EBP, cabine de signalisation de Mouscron.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Business strategy

E-commerce

Microsoft Word

SEO

E-business

Social media

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Microsoft Dynamics Navision

Google analytics

Community management