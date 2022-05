Marie DELECLUSE

Diplômée de l'école supérieure d'architecture intérieure de Lyon depuis 2010,

j'ai travaillé en agence d'architecture et en showroom mobilier sur Paris.

Ces expériences m'ont permis de développer mes capacités à travailler en équipe.

J’ai apprécié aménager et concevoir des projets pour des particuliers avec

du mobilier modulable, sur-mesure et haut de gamme.



Mes compétences :

Vectorworks

AutoCAD

Allplan

Adobe Photoshop CS5

Google Sketchup

Evoliz

Créativité

Travail en équipe

Conscience professionnelle

Dessin 3D

3D

2D

Conception

Accueil des clients