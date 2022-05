Marie DELENCLOS

De formation ingénieur, je justifie aujourd’hui de 5 ans d’expérience dans la vie professionnelle. Ayant débutée comme ingénieur qualité lors d’une année de césure, mon rôle était d’assurer la conformité de jeux et jouets aux réglementations européennes lors de leur importation depuis l’Asie.

Conquise par cette expérience, j’ai décidé de poursuivre ma carrière en qualité et ai intégré Decathlon en tant que Responsable Conformité pour les produits électriques et électroniques. A travers une forte stratégie d’ouverture à l’internationale, ma mission était d’étudier les études juridiques, de déterminer le cadre réglementaire, puis de former nos ingénieurs en charge de la conception des produits.

Lors de ma dernière année en France et en parallèle à ce poste, j’ai également pris la gestion de plusieurs projets en tant qu’ingénieur produit. J’étais en charge de la planification du projet de développement de produits, de leur prototypage jusqu’à leur industrialisation et d’assurer les trois facteurs clés : coûts, qualité, délais.

En mars 2018, j’ai déménagé en Allemagne afin de rejoindre mon conjoint. C’était pour moi une belle opportunité d’apprendre une nouvelle langue à travers une expérience client chez Decathlon.

Suite à une opportunité professionnelle de mon conjoint, nous déménagerons sur Valence en fin d’année 2019, où nous souhaiterions nous installer. C’est pourquoi je suis activement à la recherche d’un nouveau poste.

Après une expérience réussie sur la conformité réglementaire des produits, je souhaite poursuivre ma carrière en qualité et élargir mon champ de compétences.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conformité Produit

Analyse de risque

Gestion d'équipe

Réglementations internationales