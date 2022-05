Marie DELEPIERE

Après quelques années dans l'univers culturel, en 2003, Marie rencontre Hando à travers la pratique des arts martiaux, avec qui elle commence à collaborer au Paris Hanoi et à rêver d'horizons encore plus lointains. Trois ans plus tard, sur les hauteurs du Père Lachaise, le Little Hanoi, le second restaurant de la fratrie Youssouf, voit le jour et enivre de nouveaux palais. S’ensuit la création en 2010 d’un laboratoire dédié à l’événementiel et aux cours de cuisine, dans un magnifique atelier restauré, entièrement dédié à la transmission culinaire vietnamienne. La tradition intégrée, une intuition écoutée, une énergie renouvelée et, sans conteste, une belle étoile seront les vertus cardinales de leur réussite.



Chaque année, avec leurs deux enfants, les amoureux du voyage sillonnent la planète et s’imprègnent de la richesse des différentes cuisines du monde. Leur premier séjour à New York est une révélation qui leur insuffle l’envie de voler de leurs propres ailes. Galvanisé par ces années de voyages et d’expériences, le couple crée une société de consulting Made in Vietnam Food Consulting en 2014.



De nouveaux projets insufflés par le doux goût du voyage sont en cours de developpement.



Mes compétences :

iMovie

budgets

Sorties

Restaurants

Microsoft Office

Ciel Paye

Ciel Compta

Audit

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe