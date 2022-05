Marie DELGADO

Conseillère en protection sociale et patrimoniale, je rencontre au quotidien des chefs d'entreprises et des professionnels libéraux.

Grâce à un bilan détaillé, nous abordons ensemble des sujets tels que la retraite,la prévoyance, la santé et l'épargne. Nous identifions des points d'optimisation des régimes obligatoires et supplémentaires.

J'attache une grande importance au suivi et au conseil auprès de chaque professionnel durant toute la démarche que nous avons entrepris, et par la suite, si en fonction des besoins j'apporte une solution!