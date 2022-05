Marie DELLATOLAS

Diplomée en Conservation-Restauration de Biens Culturels, j'ai souhaité exercer mon activité en indépendante, avec plaisir et dynamisme, en créant l'atelier Mémoire de Papier en septembre 2013.

A travers mon atelier je cherche aussi à m'investir dans les projets culturels de ma région, en partageant mes connaissances et en participant à la valorisation de son patrimoine et ses artistes.



Plutôt tournée vers des études scientifiques dans le domaine médicale après un Bac S, j'ai préféré choisir un métier plus proche de mes centres d'intérêts. La conservation-restauration réunissait deux aspects me correspondant: l'approche scientifique, nécessaire à l'établissement d'un traitement adapté à chaque document, et le domaine de l'art et de l'écrit étudié en tant que porteur de mémoire.

Plus sensible à l'intimité d'un dessin et de l'écriture,je me suis spécialisé dans la conservation restauration d'arts graphiques et livres à laquelle j'ai été formée pendant 5 ans à l'Ecole de Condé



Mes compétences :

Reliure

Anglais courant

Italien

Organisation du travail

Conservation du patrimoine

Archivage