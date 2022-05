Marie Delphine SANCHIS

En charge du développement commerciale et de la gestion clientèle de la société SMSFactor.



SMSFactor est une plateforme en ligne d'envoi de SMS publicitaire et d'Alerte. Nous travaillons avec de nombreuses sociétés, tous secteur confondus mais également de toutes tailles.



Le SMS est le média parfait pour la fidélisation en complément des autres modes de communication. Il est également idéal pour les SMS d'informations, de gestion de crise, car il est très rapide à mettre en place et arrive directement dans la poche de vos contacts.



Nous mettons également à la disposition de nos clients une API qui permet l'intégration et l'automatisation de l'envoi de SMS dans vos sites internet, logiciels métiers, et application mobile.



N'hésitez pas à me contacter !

09.81.88.87.45



Mes compétences :

Commercial

Communication

Développement commercial

Marketing

Marketing mobile

Mobile

Relation Client