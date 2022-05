Forte d'une expérience de 6 ans dans le suivi et le placement des demandeurs d'emploi, je souhaiterais aujourd'hui me spécialiser vers l'accompagnement socio-professionnel des jeunes rencontrant des difficultés d'insertion.



Mes compétences :

Suivre un portefeuille d'offres d'emploi

Suivre un portefeuille de demandeur d'emploi

Selection de candidats

Mise en place de plans d'actions

Accueil physique

Animation d'atelier cv et recherche d'emploi