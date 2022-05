Marie DELPORTE

Depuis 1998, j'ai eu la chance de travailler dans des univers très différents, depuis l’Édition de logiciels à l'industrie cosmétique, dans des PME de taille très différente. Ayant étudié, vécu et travaillé à la fois en Europe et Amérique du Nord, mon expérience est indéniablement très internationale, m'offrant ainsi une forte capacité à m'adapter rapidement aux environnements multi-culturels.



Fortement motivée par les challenges, j'ai pu développé au cours des dernières années une réelle expertise en développement d'affaires internationales mais aussi en gestion d'équipe, gestion de projet et stratégie commerciale.



Mes compétences :

Export

Gestion d'équipe

Grands comptes

Trilingue

Stratégie commerciale

Développement des ventes

Prospection commerciale

Développement commercial

Cosmétique

Distribution sélective