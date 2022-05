Marie DENECE

Actuellement, en recherche de travail pour le mois de septembre sur le secteur du Finistère, car je suis actuellement enceinte.

Je souhaite me retrouver du travail dans le secteur tertiaire après avoir travaillé quasiment six ans dans le secteur de l'esthétisme et un an dans le secteur administratif en 2017.

Mon parcours professionnel m'a permis de développer mes qualités relationnelles autant que mes compétences de vente.



Je suis ambitieuse, dynamique, rigoureuse et une grande battante.



Mes compétences :

Vente

Santé

Aromathérapie

Théâtre