Titulaire d'un BTS CGO, je suis à la recherche d'un emploi en tant qu'aide comptable.

Dynamique, réactive et rigoureuse je suis prête à intégrer votre équipe afin de pouvoir mettre en pratique mes connaissances théorique et techniques.





Mes compétences :

Fiscalité

Comptabilité générale

Logiciels comptable et de gestion (EBP, SAGE)

Pack office ( Word, Excel, Power point)