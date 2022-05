Marie DEPECKER

Mes principales compétences professionnelles ?



- Coordonner : des demandes techniques et de productions, des services, des hommes, des missions.



- Organiser : des événements sportifs ou télévisuels



Mon but ? M'assurer que la prestation est convenablement réalisée et que le client est pleinement satisfait.



Deux choses essentielles apprises au cours de mes expériences passées :



- Une bonne préparation = un événement réussi.



- Il ne faut pas laisser de place à la supposition qui nous conduit à la catastrophe.



Mes compétences :

Coordination

Média

Organisation

Production

Sport