Marie DESCAMPS

Mes 3 compétences clés acquises lors de mes 20 ans d'expérience sont un réel atout et une force : logistique, RH, commerce.

Mon tempérament commercial et mon expérience logistique, m'ont permis d'occuper des postes stratégiques et à responsabilité.

Mon bon sens pour l'organisation et mon adaptabilité, allié à mon goût du challenge dans le respect d'une éthique sociale et environnementale participeront à notre réussite commune.



Mes compétences :

Ressources humaines

Coordination

Recrutement

Management

Logistique

Développement commercial

ERP

Formation professionnelle