Marie DILIGENT

Après avoir investit en immobilier à Harrogate depuis 1999 (single let, HMO, Serviced Accommodation). Je suis rentrée en France en avril 2021 pour m'occuper des affaires de mon père.

Maintenant que les affaires de mon père sont pratiquement toutes résolues, ou en voie de l'être et que mes affaires anglaises se "self-managent" je suis à la recherche d'un emploi ou d'opportunités qui complètent mes autres activités pour y apporter mon savoir faire et mes connaissances, notamment l'anglais et mes connaissances du marché de l'immobilier.