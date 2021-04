Marie-Dominique Charlier Barou est en poste au Mali au sein de la MINUSMA

Comme cheffe de la coordination de l'information. Précédemment elle était officier insérée au grade de Lieutenant-colonel de l'armée de Terre en République Démocratique du Congo à Kinshasa comme Conseiller politique, (MONUSCO), ainsi qu'en Irak à Bagdad (Opération Inherent Résolve).

Elle a exercé les fonctions de "Chef du bureau des études et de la recherche" au sein de l'Institut des hautes études de défense nationale.

Spécialiste de l'Afghanistan, elle y a effectué deux missions. Une première de six mois, en 2008, en tant qu'officier inséré (poste OTAN), aux fonctions de conseiller politique auprès du général commandant les troupes de la coalition (Gl Mc Niel et Gl McKiernen). Une seconde plus longue, de 11 mois, en 2011 où elle a été déployée en renfort du Corps de réaction rapide de Lille. Elle a exercé les fonctions de conseiller politique et plus particulièrement d'officier de liaison pour l'OTAN auprès des ambassades présentes à Kaboul.

Ses différentes affectations l'ont amenée à servir à la Délégation aux Affaires Stratégiques du Ministère de la défense (DGRIS), au Centre de Doctrine d'Emploi des Forces de l'armée de terre (CDEF), à l'Institut français des relations internationales (IFRI) et à l'Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire (IRSEM), ainsi qu'à l'Institut des Hautes Etudes de Defense Nationale à Paris (IHEDN).

Docteur en Droit public, habilitée à diriger des recherches ( HDR), titulaire de quatre Master (en Science politique, Droit public, Sociologie de la défense et Marketing), elle publie de nombreux articles à caractère scientifique et est l'auteur d'un livre "La laïcité française à l'épreuve de l'intégration européenne".

Elle a consacré la première partie de sa carrière à l'enseignement supérieur (durant une douzaine d'années). Elle a notamment enseigné à l'Ecole supérieure de l'aéronautique et de l'espace de Toulouse (SupAero), ainsi que dans différents Instituts d'études politiques (Aix en Provence, Toulouse) et facultés de droit tout en co-dirigeant le Centre de préparation aux concours militaires de l'IEP deToulouse. Elle est par ailleurs auditeur de la 136eme session régionale de l'IHEDN de Nice (1999). Elle a ensuite choisi d'intégrer le ministère de la Défense. A son retour d'Afghanistan, elle a été décorée par le Département d'Etat américain de la médaille de l'ARCOM, et à son retour d'Irak de la Meritorious Services Medal (MSM) pour services exceptionnels. Elle a aussi été membre du jury au concours d'entrée de l'ENA en relations internationales. Elle a été promu Officier dans l'ordre des Palmes Académique.



Mes compétences :

Histoire de l'art

Philosophie