Marie DUBECQ

Diplômée d'un master 2 apprentissage et didactique du Fle, j'ai été admissible au concours de professeur des écoles.

Mes differentes experiences m'ont permis de me forger de solides connaissances aussi diverses que variées (gestion de stock et de commandes, tâches administratives, relation client mais également enseignement).

Ayant decouvert le domaine administratif, je souhaiterai poursuivre dans cette voie. Allier administratif et enfance serait top.

Souriante et sérieuse, je travaille en adéquation avec le public et les tâches demandées.

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations sur mon profil et mes motivations



Mes compétences :

Pack office

Reception des appels