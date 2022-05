Marie DUHAMEL

Ingénieure ISEN en Hautes Technologies et Design de l'Innovation, je suis aujourd'hui Chargée d'Affaires au sein de SNEF Télécom.



Sachant évoluer en "Mode Projet "​ tout en faisant appel aux différentes méthodes d'innovation en entreprise (co-design, intelligence collective...); je cherche continuellement à développer/renouveler mes connaissances et compétences tant techniques qu'humaines



Ma vision des choses : « Un problème sans solution est un problème mal posé», Albert Einstein

______________________________________________________________________________



Diplômes:

- Ingénieur ISEN [Majeure HTID]

- FCE [First Certificate Of Cambridge]

- Junior-Entrepreneur

- Sauveteur Secouriste du Travail (SST)



Mes compétences :

Management / Gestion de Projets

Management d'Equipes

Relation Clients / Fournisseurs

Ingénierie

Télécommunications ( Radio / Trans)

GSM/UMTS/LTE

Eco-conception

Faisceaux hertziens

Co-Design / Design Thinking