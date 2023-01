Marie DUMINY (TESTU)

Bonjour,



Je suis à la recherche dune entreprise qui me permettra de progresser tout au long de ma carrière.



Forte d'une expérience atypique, celle-ci m'a permis de m'adapter naturellement au marché de l'emploi dans le secteur des Ressources Humaines.



Mes expériences passées sont venues consolider ma palette des compétences pour en faire un réel atout.



Déterminée, rigoureuse et en recherche constante de nouveaux défis, je serai ravie de vous exposer ma vision du métier mais également d'écouter vos attentes.



Je me tiens à disposition pour tout entretien.



Marie DUMINY