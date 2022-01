Marie Emilie COQUEL

Ma Mission est le conseil et la prise en charge de projets de décoration et de rénovation d'espaces, pour vos projets résidentiels et tertiaires.



Les étapes d'élaboration sont :

- Analyse ciblée des besoins

- proposition d'aménagements intérieurs sur croquis

- présentation d'un projet personnalisé en 3D avec coupes et perspectives

- conseil en décoration intérieure : harmonie colorée, avec choix de matériaux et mobiliers

- proposition d'ambiances

- réalisation du cahier des charges

- suivi des devis par corps de métier

- mise en relation avec des entreprises du bâtiment

- suivi de chantier



Nos atouts pour mener à bien notre mission sont :

- conception de plans en 3D animés pour une meilleure visualisation et un cahier des charges adapté

- conseil couleurs, matériaux et mobiliers, et planches d'ambiances

- gestion des équipes

- suivi du chantier

- respect des délais



Mes compétences :

Aménagement intérieur

Conception

Formation

Architecture

Ameublement