Marie-Eve KRAPF

Je propose des coachings individuels dans un cadre professionnel afin d'aider vos collaborateurs à développer leur confiance en eux et de leur permettre de développer leur plein potentiel en s'intégrant parfaitement dans votre entreprise.

Je propose également des stages d'équipe afin de permettre à vos collaborateurs de développer leur conscience collective et de créer une dynamique vertueuse au sein d'une équipe via la communication et la connexion au corps.

Pour cela, j'utilise les différents outils que sont l'hypnose évolutive, le yoga et la communication non-violente.

N'hésitez pas à me contacter pour que nous créions ensemble une expérience adapté à VOS équipes !



www.lesclesdubonheur.com