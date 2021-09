Marie-Eve MARIE-EVE (MICHEL)

Passionné de décoration verte et de plante. Design Vegetal est née suite à une idée de vouloir faire profiter les personnes souhaitant installer des panneaux végétaux aux seins de leurs maisons avec facilité. Un moyen simple et rapide pour métamorphoser une pièce sans vie à un petit havre de paix. De plus, l'artificielle est sans contrainte et sans entretien.



Une décoration idéale pour chaque intérieur et même les lieux de luxe adopte cette tendance avec engouement.



https://design-vegetal.eu/