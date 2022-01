Marie FÉRAULT

Passionnée depuis toujours par le bien-être et les soins au naturel, jai dabord exercé dans lesthétique et cosmétique, où je prenais soin de mes clients par le massage. Ce que jappréciait le plus était de pouvoir échanger avec eux, les écouter, les guider, les conseiller. Jai trouvé quil manquait trop souvent de temps pour réellement prendre soin deux, et que dans le conseil, l'approche était plus commerciale qu'humaine.



Cest pourquoi je me suis tournée vers la naturopathie où je me retrouvai en tout point. Aujourdhui, je suis heureuse de vous accompagner de manière holistique, cest-à-dire dans votre globalité physique, émotionnelle, mentale et énergétique (toutes ces sphères qui sont reliées et qui reflètent votre état de santé).



Ma formation en naturopathie et entre autres lapprentissage de la symptothermie (méthode dauto observation du cycle) mont permis de mouvrir à un monde qui ma passionné : celui de la santé féminine, et en particulier la fertilité et la périnatalité. Jai donc à cœur de vous accompagner tout particulièrement lors des étapes de vie que traversent les femmes, de ladolescence à la ménopause.



Jai hâte de vous rencontrer et de vous accompagner sur le chemin de votre santé.



Marie