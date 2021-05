Marie-Flore AMMOUCHE

Bonjour ,



Actuellement en disponibilité professionnelle, je suis à la recherche active d'un poste de "Responsable Boutique" secondairement d'Adjointe dans le domaine du Prêt à Porter féminin , univers de la Beauté ,

"Commerciale " itinérante ou sédentaire.

Je possède une expérience significative de 4 ans en tant que Gestionnaire d'un point de Vente dans le secteur du Bien-être/cosmetologie ,

1 an dans le PAP féminin et de plus de 5 ans en tant que "Commerciale" lors de ces expériences j'ai su mettre à profit mes qualités relationnelles et commerciales .

Dynamique, organisée et fédératrice j'aimerai pouvoir mettre au service de votre enseigne,

entreprise.... mon savoir faire et mon savoir être.



Mes compétences :

Commerciale

Assistanat commercial

Ecoute

Gestion de la relation client

Administration des ventes

Analyser écouter réfléchir agir

Capacités oratoires

Négociation

Vente