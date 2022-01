Marie Florence Brigitte OTELE

Titulaire d'une Maîtrise en droit privé obtenu à l'université Paris V - René Descartes ( France), je dispose d'une expérience professionnelle d'environ 16 années dont huit années passées dans un cabinet international "Ernst and Young" et 5 années dans un groupe de filiales d'un important groupe français intervenant dans le secteur agro-idustriel ( fruits et fleurs).



CDS ( Conseils- Droit - Stratégie) est un cabinet de conseils juridiques et fiscal.



1990 : Maîtrise en droit privé, mention carrière judiciaire

Université René Descartes (Paris V)



1988 : Licence en droit

Université René Descartes (Paris V)



1987 : DEUG de Droit

Université René Descartes (Paris V)



1983 : Baccalauréat série A2 (Philosophie – lettres)- Lycée Polyvalent de Rembouillet



Mes compétences :

Goût de la reflexion et du travail bien fait

Rigueur