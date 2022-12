Marie Francoise MIMBOUI

Je m.appelle marie Francoise ndongoh je vie en allemand depuis 11 ans

je n,ai plus des parents .et vie ici seule.Alors que ma fille est . cameroun toute seule

avec ma petite fillle qui venais d.avoir 3 ans..cette derniere a cause du visa qui a ete 3 fois

refuser ne peut pas vivre ici avec moi. Jai tres mal aide moi je ne sais pas ce que je peut faire.j,ai finie tout mes econommie a cause de ce probleme et maitenant je n.ai plus rien

que peut je faire alors que je prend de age .pardon aider moi jai peur de me fair du mal a cause des soucis .Mimoui ndongoh Mathystr. 18--20 76133 karlsruhe Deutschland