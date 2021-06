Après une longue pratique d'aide rééducative et de médiation en milieu scolaire, je transfère à présent mon énergie et mes compétences vers ces passions:



- accompagnement parental

- conduite d'ateliers-théâtre ou animation de stages (improvisation/ jeu de rôle)

- production/ animation de chroniques (radio/TV)

- présentation de spectacles

- rédaction d'écrits "à la demande"



Mes compétences :

Écoute et humanisme

Mise en scène

Communication

Médiation