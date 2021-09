Marie-Hélène DOS SANTOS

Rédactrice web SEO et Social Media Manager formée par Lucie Rondelet, je rédige pour vous des contenus originaux, de qualité et optimisés pour que votre site soit mieux positionné sur les moteurs de recherche et pour booster votre activité



Vous souhaitez :



- améliorer la visibilité de votre site web

- augmenter votre trafic

- trouver de nouveaux clients

- fidéliser votre audience



Je vous propose les prestations suivantes :

Articles de blog, pages d'accueil, pages à propos, pages de vente

Newsletters

Fiches produits et pages de catégories e-commerce

Création et relecture d'Ebook

Transcription audio et vidéo

Rédaction de publications pour vos réseaux sociaux

Audit SEO

Audit sémantique

Correction, relecture et optimisation d'articles.



À votre écoute et très rigoureuse, je m'engage à répondre à vos demandes en respectant votre ligne éditoriale. Passionnée par mon métier et intéressée par toute thématique, je reste disponible pour discuter avec vous de vos projets.



Question tarifs ? Chaque projet nécessite un devis spécifique selon la thématique du contenu, le nombre de mots, les recherches à effectuer, etc.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger ensemble